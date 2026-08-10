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Verkaufsempfehlungen KW 32

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/32: Analysten raten zum Verkauf
Das Ranking

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Unilever

Platz 15: Unilever

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach Quartalszahlen und einem Treffen mit dem Management auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images

National Grid

Platz 14: National Grid

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Sell" mit einem Kursziel von 1150 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nike

Platz 13: Nike

Die US-Bank JPMorgan hat Nike von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 47 auf 40 US-Dollar gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: TonyV3112 / Shutterstock.com

BASF

Platz 12: BASF

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Fresenius Medical Care (FMC)

Platz 11: Fresenius Medical Care (FMC)

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care

Nemetschek

Platz 10: Nemetschek

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nemetschek nach Zahlen zum zweiten Quartal von 53 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Nemetschek Group

Beiersdorf

Platz 9: Beiersdorf

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Beiersdorf

Novo Nordisk

Platz 8: Novo Nordisk

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Lufthansa

Platz 7: Lufthansa

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 7,50 auf 7,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

Henkel

Platz 6: Henkel

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Henkel AG

Carl Zeiss Meditec

Platz 5: Carl Zeiss Meditec

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 21,70 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Carl Zeiss Meditec

Swiss Re

Platz 4: Swiss Re

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 115 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re

Stellantis

Platz 3: Stellantis

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 6,20 auf 4 Euro gesenkt und die Aktien von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: MikeDotta / Shutterstock.com

WACKER CHEMIE

Platz 2: WACKER CHEMIE

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für WACKER CHEMIE mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie

LANXESS

Platz 1: LANXESS

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LANXESS mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images, Ilkin Zeferli / Shutterstock.com