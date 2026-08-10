Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com
Platz 15: Unilever
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach Quartalszahlen und einem Treffen mit dem Management auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images
Platz 14: National Grid
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Sell" mit einem Kursziel von 1150 Pence belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 13: Nike
Die US-Bank JPMorgan hat Nike von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 47 auf 40 US-Dollar gesenkt. Zur Analyse
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Platz 12: BASF
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF
Platz 11: Fresenius Medical Care (FMC)
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care
Platz 10: Nemetschek
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nemetschek nach Zahlen zum zweiten Quartal von 53 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Nemetschek Group
Platz 9: Beiersdorf
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Beiersdorf
Platz 8: Novo Nordisk
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Zur Analyse
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Platz 7: Lufthansa
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 7,50 auf 7,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 6: Henkel
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Henkel AG
Platz 5: Carl Zeiss Meditec
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 21,70 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Carl Zeiss Meditec
Platz 4: Swiss Re
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 115 Franken belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re
Platz 3: Stellantis
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 6,20 auf 4 Euro gesenkt und die Aktien von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: MikeDotta / Shutterstock.com
Platz 2: WACKER CHEMIE
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für WACKER CHEMIE mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie
Platz 1: LANXESS
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LANXESS mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS
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