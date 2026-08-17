Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com
Platz 15: Henkel
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Henkel AG
Platz 14: Evonik
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik von 15 auf 15,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 13: Apple
Das Analysehaus Jefferies hat Apple von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 285,56 auf 263,66 US-Dollar gesenkt. Zur Analyse
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Platz 12: Carl Zeiss Meditec
Die Schweizer Großbank UBS hat Carl Zeiss Meditec von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 25,00 auf 22,60 Euro gesenkt. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Carl Zeiss Meditec
Platz 11: Daimler Truck
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 10: Swiss Re
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underweight" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re
Platz 9: Beiersdorf
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf von 68 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Beiersdorf
Platz 8: Brenntag
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Brenntag AG
Platz 7: Porsche SE
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Porsche SE von 35 auf 26,25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 6: LANXESS
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LANXESS von 17,00 auf 13,80 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS
Platz 5: Ahold Delhaize
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 24,07 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 4: Vestas
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vestas von 80 auf 110 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Vestas Wind Systems A/S
Platz 3: HelloFresh
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HelloFresh von 4,40 auf 3,10 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: HelloFresh SE
Platz 2: Douglas
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas von 9 auf 7 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse
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Platz 1: K+S
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: K+S
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