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Verkaufsempfehlungen KW 33

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/33: Analysten raten zum Verkauf
Das Ranking

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com

Henkel

Platz 15: Henkel

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Henkel AG

Evonik

Platz 14: Evonik

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik von 15 auf 15,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Apple

Platz 13: Apple

Das Analysehaus Jefferies hat Apple von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 285,56 auf 263,66 US-Dollar gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com

Carl Zeiss Meditec

Platz 12: Carl Zeiss Meditec

Die Schweizer Großbank UBS hat Carl Zeiss Meditec von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 25,00 auf 22,60 Euro gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Carl Zeiss Meditec

Daimler Truck

Platz 11: Daimler Truck

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Way / Shutterstock.com

Swiss Re

Platz 10: Swiss Re

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underweight" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re

Beiersdorf

Platz 9: Beiersdorf

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf von 68 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Beiersdorf

Brenntag

Platz 8: Brenntag

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Brenntag AG

Porsche SE

Platz 7: Porsche SE

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Porsche SE von 35 auf 26,25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

LANXESS

Platz 6: LANXESS

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LANXESS von 17,00 auf 13,80 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS

Ahold Delhaize

Platz 5: Ahold Delhaize

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 24,07 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Vestas

Platz 4: Vestas

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vestas von 80 auf 110 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vestas Wind Systems A/S

HelloFresh

Platz 3: HelloFresh

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HelloFresh von 4,40 auf 3,10 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: HelloFresh SE

Douglas

Platz 2: Douglas

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas von 9 auf 7 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: lma_ss / Shutterstock.com

K+S

Platz 1: K+S

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: K+S

Bildquellen: dedi / Shutterstock.com, REDPIXEL.PL / Shutterstock.com

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