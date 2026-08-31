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Verkaufsempfehlungen KW 35

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/35: Analysten raten zum Verkauf
Das Ranking

Platz 10: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com

Vonovia

Platz 9: Vonovia

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vonovia von 23 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vonovia SE

Renault

Platz 8: Renault

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Renault von 28 auf 26 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: FotograFFF / Shutterstock.com

freenet

Platz 7: freenet

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für freenet von 23 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: freenet

AstraZeneca

Platz 6: AstraZeneca

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Oli Scarff/Getty Images

H&M

Platz 5: H&M

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 114 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Venturelli Luca / Shutterstock.com

Aroundtown

Platz 4: Aroundtown

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Brenntag

Platz 3: Brenntag

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 44 auf 47 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Brenntag AG

Novo Nordisk

Platz 2: Novo Nordisk

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 290 auf 265 dänische Kronen gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Givaudan

Platz 1: Givaudan

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 2886 Franken auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com, SP-Photo / Shutterstock.com

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