Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.
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Platz 12: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com
Platz 11: Apple
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 10: Nike
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 40 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 9: GSK
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: PD
Platz 8: AstraZeneca
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Oli Scarff/Getty Images
Platz 7: Novo Nordisk
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 265 dänischen Kronen auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 6: Kering
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com
Platz 5: Aroundtown
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aroundtown von 2 auf 1,65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 4: Hannover Rück
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 247 auf 246 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: www.hannover-rueck.de
Platz 3: Allianz
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 350 auf 353 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 2: Swiss Re
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 115 Franken auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re
Platz 1: Nordea
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordea von 13,40 auf 14 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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