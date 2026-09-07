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Verkaufsempfehlungen KW 36

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/36: Analysten raten zum Verkauf
Das Ranking

Platz 12: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Apple

Platz 11: Apple

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Marek Szandurski / Shutterstock.com

Nike

Platz 10: Nike

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 40 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: TonyV3112 / Shutterstock.com

GSK

Platz 9: GSK

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: PD

AstraZeneca

Platz 8: AstraZeneca

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Oli Scarff/Getty Images

Novo Nordisk

Platz 7: Novo Nordisk

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 265 dänischen Kronen auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Kering

Platz 6: Kering

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com

Aroundtown

Platz 5: Aroundtown

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aroundtown von 2 auf 1,65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Hannover Rück

Platz 4: Hannover Rück

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 247 auf 246 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: www.hannover-rueck.de

Allianz

Platz 3: Allianz

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 350 auf 353 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Swiss Re

Platz 2: Swiss Re

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 115 Franken auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re

Nordea

Platz 1: Nordea

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordea von 13,40 auf 14 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com, SP-Photo / Shutterstock.com

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