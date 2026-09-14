Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.
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Platz 15: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com
Platz 14: WACKER CHEMIE
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für WACKER CHEMIE von 60 auf 62 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie
Platz 13: Novartis
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 140 Franken auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 12: GSK
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GSK von 1900 auf 1800 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: PD
Platz 11: AstraZeneca
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Oli Scarff/Getty Images
Platz 10: Carl Zeiss Meditec
Die US-Bank JPMorgan hat Carl Zeiss Meditec auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Carl Zeiss Meditec
Platz 9: Beiersdorf
Deutsche Bank Research hat Beiersdorf bei unverändertem Kursziel von 70 Euro von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Beiersdorf
Platz 8: Fresenius Medical Care (FMC)
Die US-Bank JPMorgan hat FMC auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care
Platz 7: Danone
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 63 auf 61 gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 6: Daimler Truck
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 5: L´Oréal
Deutsche Bank Research hat L'Oréal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Platz 4: Apple
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple nach der Vorstellung neuer iPhones auf "Underperform" mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com
Platz 3: WACKER CHEMIE
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für WACKER CHEMIE auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie
Platz 2: Novo Nordisk
Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Novo Nordisk bei einem unveränderten Kursziel von 250 dänischen Kronen von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft. Zur Analyse
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Platz 1: BASF
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF
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