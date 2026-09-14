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Verkaufsempfehlungen KW 37

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/37: Analysten raten zum Verkauf
Das Ranking

Platz 15: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com

WACKER CHEMIE

Platz 14: WACKER CHEMIE

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für WACKER CHEMIE von 60 auf 62 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie

Novartis

Platz 13: Novartis

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 140 Franken auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Gil C / Shutterstock.com

GSK

Platz 12: GSK

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GSK von 1900 auf 1800 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: PD

AstraZeneca

Platz 11: AstraZeneca

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Oli Scarff/Getty Images

Carl Zeiss Meditec

Platz 10: Carl Zeiss Meditec

Die US-Bank JPMorgan hat Carl Zeiss Meditec auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Carl Zeiss Meditec

Beiersdorf

Platz 9: Beiersdorf

Deutsche Bank Research hat Beiersdorf bei unverändertem Kursziel von 70 Euro von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Beiersdorf

Fresenius Medical Care (FMC)

Platz 8: Fresenius Medical Care (FMC)

Die US-Bank JPMorgan hat FMC auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care

Danone

Platz 7: Danone

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 63 auf 61 gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Daimler Truck

Platz 6: Daimler Truck

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Way / Shutterstock.com

L´Oréal

Platz 5: L´Oréal

Deutsche Bank Research hat L'Oréal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Apple

Platz 4: Apple

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple nach der Vorstellung neuer iPhones auf "Underperform" mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com

WACKER CHEMIE

Platz 3: WACKER CHEMIE

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für WACKER CHEMIE auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie

Novo Nordisk

Platz 2: Novo Nordisk

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Novo Nordisk bei einem unveränderten Kursziel von 250 dänischen Kronen von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

BASF

Platz 1: BASF

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Bildquellen: Inked Pixels / Shutterstock.com, Ilkin Zeferli / Shutterstock.com

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