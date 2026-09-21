Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.
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Platz 9: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
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Platz 8: Apple
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 7: Swiss Re
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re
Platz 6: Hapag-Lloyd
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 100 auf 105 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 5: GSK
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 4: Novo Nordisk
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 265 dänischen Kronen auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 3: WACKER CHEMIE
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für WACKER CHEMIE mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie
Platz 2: Ahold Delhaize
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 24,07 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 1: MTU
Die UBS hat die Einstufung für MTU Aero Engines nach einer Investorenveranstaltung der Schweizer Großbank mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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