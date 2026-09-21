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Verkaufsempfehlungen KW 38

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/38: Analysten raten zum Verkauf
Das Ranking

Platz 9: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Apple

Platz 8: Apple

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: r.classen / Shutterstock.com

Swiss Re

Platz 7: Swiss Re

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re

Platz 6: Hapag-Lloyd

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 100 auf 105 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Hapag-Lloyd

GSK

Platz 5: GSK

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: BEN STANSALL/AFP/Getty Images

Novo Nordisk

Platz 4: Novo Nordisk

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 265 dänischen Kronen auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

WACKER CHEMIE

Platz 3: WACKER CHEMIE

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für WACKER CHEMIE mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie

Ahold Delhaize

Platz 2: Ahold Delhaize

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 24,07 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

MTU

Platz 1: MTU

Die UBS hat die Einstufung für MTU Aero Engines nach einer Investorenveranstaltung der Schweizer Großbank mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: MTU Aero Engines

Bildquellen: asiandelight / Shutterstock.com, Tatiana Popova / Shutterstock.com

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