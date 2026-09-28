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Verkaufsempfehlungen KW 39

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/39: Analysten raten zum Verkauf
Das Ranking

Platz 10: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Novartis

Platz 9: Novartis

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 113 auf 110 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: lucarista / Shutterstock.com

Novo Nordisk

Platz 8: Novo Nordisk

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach dem Kapitalmarkttag von 265 auf 245 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nordex

Platz 7: Nordex

Die kanadische Bank RBC hat Nordex nach einer Analystenveranstaltung mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Stellantis

Platz 6: Stellantis

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Stellantis auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: MikeDotta / Shutterstock.com

H&M

Platz 5: H&M

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 157 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Venturelli Luca / Shutterstock.com

BASF

Platz 4: BASF

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

WACKER CHEMIE

Platz 3: WACKER CHEMIE

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für WACKER CHEMIE auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzent.net, Bild: WACKER Chemie

LANXESS

Platz 2: LANXESS

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LANXESS von 14 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS

Henkel vz.

Platz 1: Henkel vz.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Henkel AG

Bildquellen: Bacho / Shutterstock.com, Raymond Boyd/Getty Images

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