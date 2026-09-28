Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.
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Platz 10: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Platz 9: Novartis
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 113 auf 110 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 8: Novo Nordisk
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach dem Kapitalmarkttag von 265 auf 245 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 7: Nordex
Die kanadische Bank RBC hat Nordex nach einer Analystenveranstaltung mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 6: Stellantis
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Stellantis auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 5: H&M
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 157 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 4: BASF
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF
Platz 3: WACKER CHEMIE
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für WACKER CHEMIE auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzent.net, Bild: WACKER Chemie
Platz 2: LANXESS
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LANXESS von 14 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS
Platz 1: Henkel vz.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Henkel AG
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