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Verkaufsempfehlungen KW 41

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/41: Analysten raten zum Verkauf
Das Ranking

Platz 12: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Carl Zeiss Meditec

Platz 11: Carl Zeiss Meditec

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Carl Zeiss Meditec von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 23 Euro gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Carl Zeiss Meditec

Hermès

Platz 10: Hermès

Die Schweizer Großbank UBS hat Hermès von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 1695 auf 1168 Euro gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nike

Platz 9: Nike

Die Privatbank Berenberg hat Nike von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 49,00 auf 27,50 US-Dollar gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: TonyV3112 / Shutterstock.com

Beiersdorf

Platz 8: Beiersdorf

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Beiersdorf von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 82 auf 73 Euro gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Saint-Gobain

Platz 7: Saint-Gobain

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Saint-Gobain von 70 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ricochet64 / Shutterstock.com

Fraport

Platz 6: Fraport

Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 68 auf 57 Euro gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Novo Nordisk

Platz 5: Novo Nordisk

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach der Diabetes-Konferenz EASD von 245 auf 225 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Unilever

Platz 4: Unilever

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unilever vor dem am 28. Oktober erwarteten Zwischenbericht zum dritten Quartal von 4440 auf 4390 Pence gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images

Fresenius Medical Care

Platz 3: Fresenius Medical Care

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach der Ankündigung eines Wechsels an der Unternehmensspitze auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care

GSK

Platz 2: GSK

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: PD

Givaudan

Platz 1: Givaudan

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Bildquellen: valerianic / Shutterstock.com, Raymond Boyd/Getty Images

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