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Verkaufsempfehlungen KW 42

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/42: Analysten raten zum Verkauf
Das Ranking

Platz 11: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com

Hapag-Lloyd

Platz 10: Hapag-Lloyd

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd vor Quartalszahlen von 75 auf 90 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Hapag-Lloyd

Roche

Platz 9: Roche

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Roche von 230 auf 250 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Roche

Aroundtown

Platz 8: Aroundtown

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Aroundtown von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 1,80 auf 1,30 Euro gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Unilever

Platz 7: Unilever

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 3900 auf 4000 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images

Givaudan

Platz 6: Givaudan

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Ahold Delhaize

Platz 5: Ahold Delhaize

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22,63 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Swiss Re

Platz 4: Swiss Re

Das Analysehaus Jefferies hat Swiss Re von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 130 auf 110 Franken gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re

Nike

Platz 3: Nike

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nike auf "Sell" mit einem Kursziel von 27,50 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: TonyV3112 / Shutterstock.com

WACKER CHEMIE

Platz 2: WACKER CHEMIE

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für WACKER CHEMIE auf "Underweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie

Nordex

Platz 1: Nordex

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex nach Eckdaten und einer Prognoseerhörung auf "Underperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com, Tatiana Popova / Shutterstock.com

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