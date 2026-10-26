Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
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Platz 15: Apple
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 14: Fresenius Medical Care (FMC)
Die US-Bank JPMorgan hat FMC nach Gesprächen mit dem Unternehmen mit einem Kursziel von 32,30 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 13: Swiss Re
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 115 auf 120 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 12: Givaudan
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3004 Franken belassen. Zur Analyse
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Platz 11: Vodafone
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 115 auf 105 Pence gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Zur Analyse
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Platz 10: GSK
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK vor den am 28. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen.Zur Analyse
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Platz 9: L´Oréal
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für L'Oréal von 340 auf 350 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 8: National Grid
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Sell" mit einem Kursziel von 1110 Pence belassen. Zur Analyse
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Platz 7: Ahold Delhaize
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach einer Investorenveranstaltung des US-Wettbewerbers Kroger auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22,63 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 6: SpaceX
Die DZ Bank hat den fairen Wert für SpaceX nach der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal von 100 auf 125 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse
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Platz 5: Nike
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike nach einem Treffen mit dem neuen Finanzvorstand Dave Denton auf "Underweight" mit einem Kursziel von 33 US-Dollar belassen. Zur Analyse
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Platz 4: Hermès
Die Schweizer Großbank UBS hat Hermès nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 1168 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 3: SAP
Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAP nach Zahlen von 120 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse
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Platz 2: Hannover Rück
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 246 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 1: Allianz
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 353 auf 351 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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