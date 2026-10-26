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Verkaufsempfehlungen KW 43

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/43: Analysten raten zum Verkauf
Das Ranking

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Apple

Platz 15: Apple

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Marek Szandurski / Shutterstock.com

Fresenius Medical Care (FMC)

Platz 14: Fresenius Medical Care (FMC)

Die US-Bank JPMorgan hat FMC nach Gesprächen mit dem Unternehmen mit einem Kursziel von 32,30 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care

Swiss Re

Platz 13: Swiss Re

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 115 auf 120 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re

Givaudan

Platz 12: Givaudan

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3004 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Vodafone

Platz 11: Vodafone

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 115 auf 105 Pence gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tupungato / Shutterstock.com

GSK

Platz 10: GSK

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK vor den am 28. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen.Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: PD

L´Oréal

Platz 9: L´Oréal

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für L'Oréal von 340 auf 350 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

National Grid

Platz 8: National Grid

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Sell" mit einem Kursziel von 1110 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Ahold Delhaize

Platz 7: Ahold Delhaize

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach einer Investorenveranstaltung des US-Wettbewerbers Kroger auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22,63 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

SpaceX

Platz 6: SpaceX

Die DZ Bank hat den fairen Wert für SpaceX nach der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal von 100 auf 125 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Nike

Platz 5: Nike

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike nach einem Treffen mit dem neuen Finanzvorstand Dave Denton auf "Underweight" mit einem Kursziel von 33 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: TonyV3112 / Shutterstock.com

Hermès

Platz 4: Hermès

Die Schweizer Großbank UBS hat Hermès nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 1168 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

SAP

Platz 3: SAP

Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAP nach Zahlen von 120 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Cineberg / Shutterstock.com

Hannover Rück

Platz 2: Hannover Rück

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 246 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: www.hannover-rueck.de

Allianz

Platz 1: Allianz

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 353 auf 351 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Bildquellen: Immersion Imagery / Shutterstock.com, Inked Pixels / Shutterstock.com

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