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Verkaufsempfehlungen KW 44

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.

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Aktien Empfehlungen KW 26/44: Analysten raten zum Verkauf
Das Ranking

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com

Apple

Platz 15: Apple

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 263,66 auf 270,62 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com

L´Oréal

Platz 14: L´Oréal

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für L'Oréal von 350 auf 360 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Beiersdorf

Platz 13: Beiersdorf

Die kanadische Bank RBC hat Beiersdorf nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

BASF

Platz 12: BASF

Die US-Bank JPMorgan hat BASF nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Ryanair

Platz 11: Ryanair

Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Ryanair von 27 auf 25 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Markus Mainka / Shutterstock.com

Danone

Platz 10: Danone

Das Analysehaus Jefferies hat Danone nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

GSK

Platz 9: GSK

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: PD

Unilever

Platz 8: Unilever

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images

DWS

Platz 7: DWS

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 67 auf 64 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Olga P Galkina / Shutterstock.com

WACKER CHEMIE

Platz 6: WACKER CHEMIE

Die US-Bank JPMorgan hat WACKER CHEMIE nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie

Fresenius Medical Care (FMC)

Platz 5: Fresenius Medical Care (FMC)

Die US-Bank JPMorgan hat FMC mit einem Kursziel von 32,30 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care

Henkel

Platz 4: Henkel

Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach vorläufigen Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Henkel AG

Renault

Platz 3: Renault

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: FotograFFF / Shutterstock.com

Knorr-Bremse

Platz 2: Knorr-Bremse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 95 auf 94 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Knorr-Bremse AG

Sartorius

Platz 1: Sartorius

Die DZ Bank hat Sartorius anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber von 216 auf 225 Euro angehoben. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Bildquellen: Immersion Imagery / Shutterstock.com, Inked Pixels / Shutterstock.com

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