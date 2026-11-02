Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com
Platz 15: Apple
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 263,66 auf 270,62 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com
Platz 14: L´Oréal
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für L'Oréal von 350 auf 360 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Platz 13: Beiersdorf
Die kanadische Bank RBC hat Beiersdorf nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 12: BASF
Die US-Bank JPMorgan hat BASF nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF
Platz 11: Ryanair
Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Ryanair von 27 auf 25 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft. Zur Analyse
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Platz 10: Danone
Das Analysehaus Jefferies hat Danone nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 9: GSK
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: PD
Platz 8: Unilever
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images
Platz 7: DWS
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 67 auf 64 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 6: WACKER CHEMIE
Die US-Bank JPMorgan hat WACKER CHEMIE nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie
Platz 5: Fresenius Medical Care (FMC)
Die US-Bank JPMorgan hat FMC mit einem Kursziel von 32,30 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care
Platz 4: Henkel
Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach vorläufigen Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Henkel AG
Platz 3: Renault
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 2: Knorr-Bremse
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 95 auf 94 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Knorr-Bremse AG
Platz 1: Sartorius
Die DZ Bank hat Sartorius anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber von 216 auf 225 Euro angehoben. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
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