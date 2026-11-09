Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
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Platz 15: Novartis
Deutsche Bank Research hat Novartis nach Zahlen zum dritten Quartal von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 120 auf 115 Franken gesenkt. Zur Analyse
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Platz 14: adidas
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für adidas von 160 auf 156 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse
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Platz 13: Evonik
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 12: Alstom
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Alstom nach einer erneuten Gewinnwarnung von 10 auf 8 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 11: Apple
Die DZ Bank hat Apple von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 310 auf 300 US-Dollar gesenkt. Zur Analyse
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Platz 10: Unilever
Das Analysehaus Jefferies hat Unilever auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Zur Analyse
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Platz 9: Ahold Delhaize
JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Quartalszahlen des Supermarktkonzerns von 22,63 auf 23,02 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 8: Vodafone
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 7: Fresenius Medical Care (FMC)
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für FMC von 36 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care
Platz 6: RTL
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL Group von 29 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 5: LANXESS
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LANXESS nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS
Platz 4: Michelin
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Michelin von 34 auf 30 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Zur Analyse
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Platz 3: Novo Nordisk
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 203 auf 223 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 2: Daimler Truck
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 1: Hannover Rück
Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück nach der jüngsten Rally bei unverändertem Kursziel von 270 Euro von "Neutral" auf "Underweight". Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: www.hannover-rueck.de
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