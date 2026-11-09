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Verkaufsempfehlungen KW 45

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.

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Aktien Empfehlungen KW 26/45: Analysten raten zum Verkauf
Das Ranking

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Novartis

Platz 15: Novartis

Deutsche Bank Research hat Novartis nach Zahlen zum dritten Quartal von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 120 auf 115 Franken gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: lucarista / Shutterstock.com

adidas

Platz 14: adidas

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für adidas von 160 auf 156 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Radu Bercan / Shutterstock.com

Evonik

Platz 13: Evonik

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Alstom

Platz 12: Alstom

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Alstom nach einer erneuten Gewinnwarnung von 10 auf 8 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Apple

Platz 11: Apple

Die DZ Bank hat Apple von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 310 auf 300 US-Dollar gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com

Unilever

Platz 10: Unilever

Das Analysehaus Jefferies hat Unilever auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images

Ahold Delhaize

Platz 9: Ahold Delhaize

JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Quartalszahlen des Supermarktkonzerns von 22,63 auf 23,02 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Vodafone

Platz 8: Vodafone

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tupungato / Shutterstock.com

Fresenius Medical Care (FMC)

Platz 7: Fresenius Medical Care (FMC)

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für FMC von 36 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care

RTL

Platz 6: RTL

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL Group von 29 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

LANXESS

Platz 5: LANXESS

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LANXESS nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS

Michelin

Platz 4: Michelin

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Michelin von 34 auf 30 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Novo Nordisk

Platz 3: Novo Nordisk

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 203 auf 223 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Daimler Truck

Platz 2: Daimler Truck

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Way / Shutterstock.com

Hannover Rück

Platz 1: Hannover Rück

Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück nach der jüngsten Rally bei unverändertem Kursziel von 270 Euro von "Neutral" auf "Underweight". Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: www.hannover-rueck.de

Bildquellen: Immersion Imagery / Shutterstock.com, Maxx-Studio / Shutterstock.com

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