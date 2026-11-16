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Verkaufsempfehlungen KW 46

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.

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Aktien Empfehlungen KW 26/46: Analysten raten zum Verkauf
Das Ranking

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: Finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Daimler Truck

Platz 15: Daimler Truck

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: Robert Way / Shutterstock.com

LANXESS

Platz 14: LANXESS

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LANXESS von 13,80 auf 11,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: LANXESS

Henkel

Platz 13: Henkel

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach detaillierten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: Henkel AG

Hannover Rück

Platz 12: Hannover Rück

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 246 auf 251 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: www.hannover-rueck.de

Vodafone

Platz 11: Vodafone

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 100 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: Tupungato / Shutterstock.com

HUGO BOSS

Platz 10: HUGO BOSS

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HUGO BOSS von 42 auf 30,5 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: Tooykrub / Shutterstock.com

Brenntag

Platz 9: Brenntag

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: Brenntag AG

Novo Nordisk

Platz 8: Novo Nordisk

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einem genaueren Blick auf die Resultate des dritten Quartals mit einem Kursziel von 240 dänischen Kronen auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

BASF

Platz 7: BASF

Das Analysehaus Jefferies hat BASF bei unverändertem Kursziel von 44 Euro von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Porsche AG

Platz 6: Porsche AG

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche AG von 36 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: Ben Smith / Shutterstock.com

K+S

Platz 5: K+S

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 10,5 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: K+S

Hapag-Lloyd

Platz 4: Hapag-Lloyd

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: Hapag-Lloyd

Enel

Platz 3: Enel

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach Geschäftszahlen des italienischen Energiekonzerns auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Brenntag

Platz 2: Brenntag

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag nach dem Kapitalmarkttag von 47 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: Brenntag AG

Brenntag

Platz 1: Brenntag

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag nach dem Kapitalmarkttag von 47 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: Brenntag AG

Bildquellen: Immersion Imagery / Shutterstock.com, Maxx-Studio / Shutterstock.com

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