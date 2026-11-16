Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
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Platz 15: Daimler Truck
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 14: LANXESS
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LANXESS von 13,80 auf 11,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: LANXESS
Platz 13: Henkel
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach detaillierten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Henkel AG
Platz 12: Hannover Rück
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 246 auf 251 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: www.hannover-rueck.de
Platz 11: Vodafone
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 100 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 10: HUGO BOSS
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HUGO BOSS von 42 auf 30,5 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse
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Platz 9: Brenntag
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Brenntag AG
Platz 8: Novo Nordisk
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einem genaueren Blick auf die Resultate des dritten Quartals mit einem Kursziel von 240 dänischen Kronen auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 7: BASF
Das Analysehaus Jefferies hat BASF bei unverändertem Kursziel von 44 Euro von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF
Platz 6: Porsche AG
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche AG von 36 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse
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Platz 5: K+S
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 10,5 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: K+S
Platz 4: Hapag-Lloyd
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Hapag-Lloyd
Platz 3: Enel
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach Geschäftszahlen des italienischen Energiekonzerns auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 2: Brenntag
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag nach dem Kapitalmarkttag von 47 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Brenntag AG
Platz 1: Brenntag
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag nach dem Kapitalmarkttag von 47 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Brenntag AG
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