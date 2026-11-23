Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
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Platz 15: SpaceX
Die DZ Bank hat die Einstufung für SpaceX beim fairen Aktienwert von 125 US-Dollar auf "Verkaufen" belassen. Zur Analysev
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Platz 14: Brenntag
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Brenntag von 61 auf 55 Euro gesenkt und die Papiere von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Brenntag AG
Platz 13: Henkel
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 12: Nordex
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 11: Allianz
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 351 auf 385 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 10: Vodafone
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vodafone von 95 auf 94 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 9: Roche
Das Analysehaus Jefferies hat Roche nach einem Gespräch mit Finanzchef Alan Hippe einer hauseigenen Branchenkonferenz auf "Underperform" mit einem Kursziel von 250 Franken belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Roche
Platz 8: Nike
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nike von 28 auf 27 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse
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Platz 7: Carl Zeiss Meditec
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 27 auf 26 Euro gekappt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft.Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Carl Zeiss Meditec
Platz 6: HUGO BOSS
Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für HUGO BOSS von 60 auf 35 Euro nahezu halbiert und die Aktien von "Buy" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse
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Platz 5: Renault
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 4: Alstom
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 9 auf 8,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 3: BASF
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach eingestellten Übernahmebemühungen um Evonik auf "Underperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF
Platz 2: Deutsche Börse
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aktien der Deutschen Börse von 265 auf 300 Euro angehoben, aber die Papiere nach dem starken Jahr von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse
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Platz 1: Ahold Delhaize
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 23,02 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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