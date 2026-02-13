Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Platz 15: Nordea
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea von 156 auf 160 schwedische Kronen erhöht, aber die Aktien auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 14: Hapag-Lloyd
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Eckdaten für 2025 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 13: Kering
Die britische Investmentbank Barclays hat Kering nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 12: ams-OSRAM
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ams-OSRAM nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 5,35 Franken auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 11: Givaudan
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan von 4100 auf 2900 Franken gesenkt und die Schätzung der Aktien von "Buy" auf "Sell" gedreht. Zur Analyse
Platz 10: Salzgitter
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Eckzahlen und einem Ausblick auf 2026 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 31,40 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 9: AstraZeneca
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Platz 8: thyssenkrupp
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für thyssenkrupp nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 7: Unilever
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 6: Gerresheimer
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gerresheimer von 23 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse
Platz 5: British American Tobacco
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 4: Michelin
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 3: Carl Zeiss Meditec
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 2: Evonik
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik nach einer Investorenveranstaltung mit Vorstandschef Christian Kullmann von 11,60 auf 14,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Platz 1: H&M
Die britische Investmentbank Barclays hat H&M bei unverändertem Kursziel von 162 schwedischen Kronen von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Zur Analyse
