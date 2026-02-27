Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Platz 15: thyssenkrupp
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für thyssenkrupp von 9 auf 9,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 14: Unilever
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 4100 auf 4300 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 13: Enel
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 12: Danone
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Platz 11: FMC
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 10: Gerresheimer
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gerresheimer von 29,00 auf 12,90 Euro eingestampft und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse
Platz 9: Daimler Truck
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 30 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 8: Air France-KLM
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 9,90 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 7: BAT
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 6: Eni
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 15,50 auf 17 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 5: GSK
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Zur Analyse
Platz 4: H&M
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 123 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 3: freenet
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für freenet mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Platz 2: KION
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für KION nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 1: Lindt & Sprüngli
Die Privatbank Berenberg hat Lindt & Sprüngli von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 114490 auf 108770 Franken gesenkt. Zur Analyse
