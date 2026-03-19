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Verkaufsgerüchte

Elmos-Aktie gesucht: Erste Sondierungsgespräche mit globalen Halbleiterkonzernen?

20.03.26 07:28 Uhr
Elmos-Aktie im Aufwind: Verkaufsgerüchte beflügeln SDAX-Titel | finanzen.net

Verkaufsgerüchte beflügeln Elmos Semiconductor: Laut Medienberichten hat der Halbleiterspezialist Morgan Stanley beauftragt, einen Käufer zu finden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Elmos Semiconductor
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Elmos-Aktien stehen am Freitag infolge eines Reuters-Berichts über einen möglichen Verkauf des Chipherstellers im Fokus. Die im SDAX gelisteten Papiere legen nachbörslich via Lang & Schwarz zeitweise um 2,04 Prozent auf 140,20 Euro zu.

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Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass Elmos die Investmentbank Morgan Stanley mit der Suche nach einem potenziellen Käufer beauftragt hat. Das Unternehmen führe erste Gespräche mit möglichen Interessenten, darunter weltweit tätige Halbleiterunternehmen.

Elmos und Morgan Stanley wollten die Informationen nicht kommentieren. Elmos ist an der Börse rund 2,5 Milliarden Euro wert.

/zb/tih

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquellen: Elmos Semiconductor SE

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26.02.2026Elmos Semiconductor BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.2026Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
24.02.2026Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
05.02.2026Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
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05.11.2025Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
14.05.2025Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
08.04.2025Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
08.05.2024Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
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21.05.2012ELMOS Semiconductor verkaufenEuro am Sonntag
04.05.2009ELMOS Semiconductor sellClose Brothers Seydler Research AG
23.04.2009ELMOS Semiconductor sellClose Brothers Seydler Research AG
18.02.2009ELMOS Semiconductor sellClose Brothers Seydler Research AG
13.02.2009ELMOS Semiconductor sellClose Brothers Seydler Research AG

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