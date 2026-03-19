Verkaufsgerüchte

Verkaufsgerüchte beflügeln Elmos Semiconductor: Laut Medienberichten hat der Halbleiterspezialist Morgan Stanley beauftragt, einen Käufer zu finden.

Elmos-Aktien stehen am Freitag infolge eines Reuters-Berichts über einen möglichen Verkauf des Chipherstellers im Fokus. Die im SDAX gelisteten Papiere legen nachbörslich via Lang & Schwarz zeitweise um 2,04 Prozent auf 140,20 Euro zu.

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Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass Elmos die Investmentbank Morgan Stanley mit der Suche nach einem potenziellen Käufer beauftragt hat. Das Unternehmen führe erste Gespräche mit möglichen Interessenten, darunter weltweit tätige Halbleiterunternehmen.

Elmos und Morgan Stanley wollten die Informationen nicht kommentieren. Elmos ist an der Börse rund 2,5 Milliarden Euro wert.

/zb/tih

FRANKFURT (dpa-AFX)