K+S-Aktie vorbörslich im Aufwind: Grünes Licht für K+S zum Verkauf des Geschäftsbereichs Americas

Wie der Düngemittelhersteller K+S am Montagabend weiter mitteilte, sieht er keine kartellrechtlichen Hürden mehr und geht nun davon aus, dass der Abschluss des Verkaufs rund um den 30. April 2021 "überwiegend wahrscheinlich ist".

Der Unternehmenswert belaufe sich auf 3,2 Milliarden Dollar. Die Kaufpreiszahlung in Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro erfolge in bar. Americas umfasst das amerikanische Salzgeschäft von K+S.

Grünes Licht für Spartenverkauf gibt K+S-Aktie kräftig Aufwind

Ein wichtiger Schritt beim schon länger geplanten Verkauf einer Sparte treibt die Aktien von K+S am Dienstag an. Auf Tradegate rückten sie im vorbörslichen Handel um 3,8 Prozent zum XETRA-Schluss vor auf 8,72 Euro. Die Titel waren in den vergangenen Wochen kaum voran gekommen, bei etwa acht Euro aber gut unterstützt.

Der Düngerkonzern steht unmittelbar vor dem Abschluss des Verkaufs seines amerikanischen Salzgeschäfts. Die US-Justizbehörde habe die Fortsetzung des Verkaufsprozesses genehmigt, hieß es von K+S.

Das grüne Licht für den Verkauf durch die US-Justizbehörde sei eindeutig positiv zu werten, schrieb Analyst Markus Mayer von der Baader Bank in einer ersten Reaktion. Er habe das Gefühl gehabt, dass der Markt dem vom Unternehmen angestrebten Abschluss bis zum Sommer misstraut habe.

