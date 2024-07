Verkaufszahlen

Porsche hat im ersten Halbjahr auch wegen diverser Modellwechsel und deutlich rückläufiger Verkäufe in China weniger Sportwagen ausgeliefert.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, sanken die Auslieferungen in den ersten sechs Monaten um 7 Prozent auf 155.945 Fahrzeuge. Alleine in China sackten die Verkäufe um ein Drittel auf nur noch 29.551 Sportwagen ab, wie aus der Mitteilung der Porsche AG hervorgeht.

Porsche aktualisiert aktuell fünf seiner sechs Modellreihen. "Die damit verbundenen Übergänge sind komplex und führen in einzelnen Märkten und Modellreihen vorübergehend zu Angebotslücken", so das Unternehmen. In Nordamerika wurden in den sechs Monaten 39.558 Fahrzeuge ausgeliefert, ein Rückgang von 6 Prozent. Positiv verliefen dagegen die ersten sechs Monate in Europa: Der Absatz kletterte in der Region den weiteren Angaben zufolge um 6 Prozent auf 38.611 Fahrzeuge. Alleine in Deutschland zog der Absatz sogar um 22 Prozent an.

Nach Modellen verzeichnete Porsche die meisten Auslieferungen mit 54.587 Einheiten (+16 Prozent) beim Cayenne. Beim Macan ging es dagegen - auch wegen des Modellwechsels - um 18 Prozent auf 39.167 Einheiten abwärts. "Die neue vollelektrische Generation des SUV verzeichnet einen sehr erfreulichen Auftragseingang. Die ersten Fahrzeuge werden im Laufe der zweiten Jahreshälfte an Kunden übergeben", so Porsche-Vertriebschef Detlev von Platen laut Mitteilung.

Die Porsche-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,75 Prozent auf 71,74 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)