Starke Absatzzahlen treiben TRATON-Aktie kräftig an
Die Nutzfahrzeugholding TRATON hat ihren Absatz im zweiten Quartal um 4 Prozent gesteigert.
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Insgesamt wurden auf Basis vorläufiger Zahlen Fahrzeuge 82.900 abgesetzt, wie das Münchener Unternehmen mitteilte. Während es bei VW Truck & Bus um 15 Prozent nach oben ging, legte der Absatz bei MAN um 3 Prozent zu. Bei Scania zog der Absatz in den drei Monaten um 7 Prozent an. Lediglich bei International Motors (ehemals Navistar) ging es um 8 Prozent nach unten.
Via XETRA steigt die TRATON-Aktie zeitweise 3,58 Prozent auf 35,28 Euro.
DJG/sha/hab
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Bildquellen: TRATON GROUP
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|Datum
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|07.07.26
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|07.07.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|07.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.