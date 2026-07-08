Starke Absatzzahlen treiben TRATON-Aktie kräftig an

KI-Nachrichtenüberblick

• Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 82.900 Fahrzeuge verkauft, mit einem Anstieg bei VW Truck & Bus (+15%), MAN (+3%) und Scania (+7%), während International Motors um 8% zurückging.

• Die TRATON-Aktie stieg zeitweise um 3,58 Prozent auf 35,28 Euro an der XETRA.