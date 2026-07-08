DAX 25.144 +0,1%ESt50 6.283 -0,0%MSCI World 4.851 +0,8%Top 10 Crypto 8,39 +2,6%Nas 26.207 +1,3%Bitcoin 56.299 +1,8%Euro 1,1437 +0,1%Öl 76,4 +0,7%Gold 4.105 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Verkaufszahlen Q2

Starke Absatzzahlen treiben TRATON-Aktie kräftig an

Starke Absatzzahlen treiben TRATON-Aktie kräftig an

Die Nutzfahrzeugholding TRATON hat ihren Absatz im zweiten Quartal um 4 Prozent gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
33.94 EUR -0.12 EUR -0.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
73.70 EUR 0.30 EUR 0.41 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Insgesamt wurden auf Basis vorläufiger Zahlen Fahrzeuge 82.900 abgesetzt, wie das Münchener Unternehmen mitteilte. Während es bei VW Truck & Bus um 15 Prozent nach oben ging, legte der Absatz bei MAN um 3 Prozent zu. Bei Scania zog der Absatz in den drei Monaten um 7 Prozent an. Lediglich bei International Motors (ehemals Navistar) ging es um 8 Prozent nach unten.

Werbung

Via XETRA steigt die TRATON-Aktie zeitweise 3,58 Prozent auf 35,28 Euro.

DJG/sha/hab

DOW JONES

Bildquellen: TRATON GROUP

Aktuelle TRATON Aktie News

Werbung

TRATON Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TRATON nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08.07.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 TRATON Equal Weight Barclays Capital
07.07.26 TRATON Buy UBS AG
07.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
06.07.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.