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Verkaufszahlen

VW-Aktie im Blick: Wolfsburger verzeichnen Absatzrückgang in Q2 - China-Verkäufe brechen um ein Drittel ein

VW-Aktie im Blick: Wolfsburger verzeichnen Absatzrückgang in Q2 - China-Verkäufe brechen um ein Drittel ein

Volkswagen hat im zweiten Quartal insgesamt einen Absatzrückgang verzeichnet, der überproportional in China ausfiel.

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Wie der Autohersteller mitteilte, lieferte er im Zeitraum April bis Juni 2,08 Millionen Fahrzeuge aus, 8,6 Prozent weniger als im Vorjahr.

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In China sank der Absatz um rund 37 Prozent auf 424.300 verkaufte Fahrzeuge. China ist nach Westeuropa Volkswagens zweitgrößter Absatzmarkt. Es seien dort "erste positive Impulse durch die neuen, lokal entwickelten Elektromodelle zu beobachten", teilte Volkswagen mit.

Absatzzuwächse verzeichnete der Konzern in Westeuropa (+1,8 Prozent), Nordamerika (+7,7 Prozent) Zentral- und Osteuropa sowie Südamerika.

DJG/uxd/cln

DOW JONES

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, hans engbers / Shutterstock.com

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09:26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
29.06.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
27.06.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets