VW-Aktie im Blick: Wolfsburger verzeichnen Absatzrückgang in Q2 - China-Verkäufe brechen um ein Drittel ein

KI-Nachrichtenüberblick

• Volkswagen lieferte im Zeitraum April bis Juni 2,08 Millionen Fahrzeuge aus, was einem Rückgang von 8,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

• Der Absatz in China sank um etwa 37 % auf 424.300 Fahrzeuge, wobei erste positive Impulse durch neue Elektromodelle zu verzeichnen sind.