Verkehrsbetriebe reagieren zurückhaltend auf mögliche 3G-Regel

Heute im Fokus

DAX wenig bewegt -- RWE erhöht Prognose für kommendes Geschäftsjahr -- Nordex mit Quartalsverlust -- Airbus erhält Großauftrag -- Philips, Lufthansa, ENCAVIS, BioNTech, Pfizer, secunet im Fokus

Furcht vor neuen Lockdowns treibt Aktien von Home24 und Westwing an. Anlegerschutzprozess um Telekom könnte mit Vergleich enden. RWE plant erneuerbare Kapazitäten von 50 Gigawatt bis 2030. Bayer testet Finerenon auch in Studie mit Kindern. Deutsche-Bank-Chef: Beim Konzernumbau auf Kurs. Ahold Delhaize will eigene Aktien zurückkaufen.