Verkehrschaos droht - Warnstreik in Hamburg

HAMBURG (dpa-AFX) - Autofahrerinnen und -fahrer müssen sich in Hamburg und auf der A7 von Donnerstag (18.00 Uhr) bis Freitag (10.00 Uhr) auf erhebliche Staus einstellen. Wegen eines Warnstreiks in der Tunnelbetriebszentrale könnten nicht nur der Elbtunnel, sondern auf der A7 auch die Überdeckelungen Schnelsen und Stellingen sowie in der Innenstadt der Wallring- und Krohnstiegtunnel gesperrt werden müssen.

Ebenfalls streiken sollen nach dem Willen der Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Hadag-Fähren auf der Elbe - und zwar von Donnerstag (4.00 Uhr) bis Samstag (4.00 Uhr).

Während des Warnstreiks der Tunnelfachleute gelte eine Notdienstvereinbarung, die zwar den Schutz der Betriebstechnik sicherstelle, nicht jedoch den regulären Betrieb der Verkehrsüberwachung, teilte Verdi mit. Die Autobahn GmbH habe sich verpflichtet, im Streikfall Gefahren durch geeignete Absperr- und Umleitungsmaßnahmen abzuwenden.

Im Falle der Hadag-Fähren geht die Geschäftsführung davon aus, dass keine Schiffe fahren werden. Die Hamburger Hochbahn AG will deshalb am Donnerstag und Freitag bei den Buslinien 150 und X86 zusätzliche Fahrzeuge einzusetzen./klm/DP/ngu