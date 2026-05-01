DAX25.178 ±-0,0%Est506.071 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2600 -2,7%Nas26.675 +0,1%Bitcoin62.871 -1,6%Euro1,1595 -0,3%Öl97,74 +2,9%Gold4.383 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Angriffe auf Iran: Asiens Börsen tiefrot -- Salesforce enttäuscht beim Gewinn -- Uber stockt erneut bei Delivery Hero auf
Top News
Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX dürfte nachgeben - KOSPI in Südkorea sackt ab Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX dürfte nachgeben - KOSPI in Südkorea sackt ab
Salesforce-Aktie von mauem Ausblick belastet: SAP-Konkurrent verdient im 1. Quartal nicht so viel wie erwartet Salesforce-Aktie von mauem Ausblick belastet: SAP-Konkurrent verdient im 1. Quartal nicht so viel wie erwartet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Verkehrsminister dämpft Hoffnung auf verlängerten 'Tankrabatt'

28.05.26 06:10 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder dämpft die Erwartungen an eine Verlängerung des "Tankrabatts" über den 1. Juli hinaus. "Der Staat kommt irgendwann an die Grenze seiner Möglichkeiten", sagte der CDU-Politiker dem "Handelsblatt".

Schnieder sprach sich dafür aus, vor allem den Güterverkehr in den Blick zu nehmen. "Der hat große Auswirkungen auf das, was wir im Alltag spüren. Diese Preise werden weitergegeben, Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs werden teuer." Vor allem kleinere Unternehmen hätten es schwer.

Der "Tankrabatt" ist eine befristete Steuersenkung auf Kraftstoffe zur Entlastung von Autofahrern und Unternehmen bei hohen Spritpreisen im Zuge des Iran-Kriegs.

Die Energiesteuern auf Diesel und Benzin wurden um 14,04 Cent pro Liter gesenkt. Da auf die wegfallende Energiesteuer auch keine Mehrwertsteuer anfällt, ergibt sich insgesamt eine Reduzierung um 16,7 Cent - gerundet entspricht das den oft genannten 17 Cent. Die Steuersenkung gilt seit Anfang Mai 2026 und läuft bis Ende Juni 2026. Dem Staat dürften dadurch Steuerausfälle von bis zu 1,6 Milliarden Euro entstehen.

Kein physischer Mangel an Kraftstoffen

Die Gefahr, dass es in Deutschland zu einem physischen Mangel an Kraftstoffen kommt, sieht Schneider zumindest kurzfristig nicht. Bei Benzin und Diesel seien die Bezugsquellen diversifizierter, Deutschland sei "nicht so abhängig vom Nahen Osten", sagte er.

Der CDU-Politiker sieht den Sommerreiseverkehr nicht gefährdet: "Er wird jedenfalls nicht daran scheitern, dass wir in Deutschland kein Kerosin zur Verfügung haben." Sorgen bereite derzeit vor allem die Preisentwicklung bei Kraftstoffen./sl/DP/stk