Verkehrsminister: Suche nach neuem Bahnchef hat begonnen

14.08.25 17:20 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Mit dem vorzeitigen Aus für Bahnchef Richard Lutz hat Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder die Neuaufstellung des bundeseigenen Konzerns eingeleitet. "Es wird einen Wechsel an der Spitze der Bahn geben", sagte der CDU-Politiker in Berlin. "Die Suche nach einem neuen Bahnchef, einer neuen Bahnchefin hat mit diesem Augenblick begonnen."

Die Entscheidung über die vorläufige Auflösung des Vertrags von Lutz sei einvernehmlich mit Aufsichtsratschef Werner Gatzer gefallen, hieß es. Lutz werde weiterhin geschäftsführend zur Verfügung stehen, bis die Nachfolge geregelt sei, teilte die Bahn mit.

Für den 22. September kündigte Schnieder die Verkündung der neuen Strategie der Bundesregierung an, um die Probleme auf der Schiene - marode Infrastruktur, hohe Unpünktlichkeit - schnell wieder in den Griff zu bekommen. "Idealerweise können wir mit der Strategie im September den oder auch die neue Vorstandsvorsitzende präsentieren", sagte Schnieder.

Der Aufsichtsratsvorsitzende werde jetzt das Auswahlverfahren für eine Neuaufstellung starten und dann die entsprechenden Beschlüsse für das Kontrollgremium vorbereiten./nif/DP/jha