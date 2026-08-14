DAX 26.385 -0,2%ESt50 6.536 -0,1%MSCI World 5.029 -0,1%Top 10 Crypto 8,25 +2,9%Nas 26.771 +0,2%Bitcoin 55.007 +1,3%Euro 1,1584 +0,1%Öl 88,8 +0,3%Gold 4.420 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Verkehrsminister: Wasserstraßen verdienen Unterstützung

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
50.57 EUR -0.32 EUR -0.63 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger plädiert wegen des anhaltenden Niedrigwassers in Flüssen für einen Ausbau von Wasserstraßen und die Vertiefung von Fahrrinnen. Das sollte verantwortungsbewusst und mit ökologischen Ausgleichsmaßnahmen erfolgen, sagte der CDU-Politiker in Ludwigshafen.

Werbung

"Die Wasserstraße hat es verdient, unterstützt zu werden." Sie sei der klimafreundlichste Verkehrsträger. Es gebe zudem ein Bekenntnis aller Verkehrsminister der Bundesländer zu einem Ausbau des Rheins, berichtete Bilger zum Startschuss für den Ausbau des Kombiverkehrsterminals (KVT) im Norden des BASF-Stammwerks in Ludwigshafen. Für die Modernisierung kommen 51 Millionen Euro Fördermittel vom Bund.

Noch bis Mitte September mit Niedrigwasser zu rechnen

Er rechne damit, dass die Situation mit Niedrigwasser noch bis Mitte September anhalten wird, sagte Bilger. Deshalb sei es wichtig, Alternativen für die Transport- und Lieferketten zu haben. Die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Wasserstraße und die Schiene sei für die Bundesregierung ein wichtiges Ziel. Dabei spiele der kombinierte Verkehr eine ganz wichtige Rolle.

Dank des kombinierten Verkehrs fänden pro Tag rund 17.000 Lkw-Fahrten weniger auf den Bundesfernstraßen statt, erklärte der Bundesverkehrsminister. Durch diese Verlagerung könne innerhalb eines Jahres 3,4 Millionen Tonnen CO2-Emissionen vermieden werden.

Werbung

Kombinierter Verkehr wird zulegen

Das zeige, warum der kombinierte Verkehr so wichtig ist, betonte Bilger. Es sei davon auszugehen, dass der kombinierte Verkehr weiter wachsen wird. Die Anlage in Ludwigshafen ist ein wichtiger Umschlagplatz für die Güter des weltgrößten Chemiekonzerns BASF. Sie soll erweitert werden, um Straße und Schiene leistungsfähiger zu machen.

Das KVT zählt BASF zufolge zu den wichtigsten und größten europäischen Umschlagterminals für den schienenseitigen kombinierten Verkehr. Täglich werden mehr als 1.100 Ladeeinheiten auf bis zu 25 Ganzzüge verladen. Die Anlage ist an wichtige Wirtschaftsräume und Verkehrskorridore Europas angebunden - etwa Richtung Italien, Spanien, Osteuropa und Skandinavien.

BASF-Investitionen Bekenntnis zum Standort Ludwigshafen

Seit der Inbetriebnahme 2000 wurden mehr als 7,5 Millionen Umschläge abgewickelt. Dadurch konnten nach BASF-Angaben ebenso viele Lastwagentransporte auf langen Strecken vermieden werden. Rund 30 bis 40 Prozent der umgeschlagenen Mengen entfallen auf BASF-Produkte. Die übrigen Kapazitäten stehen externen Spediteuren und Verladern zur Verfügung. Damit ist das KVT zugleich ein wichtiger Baustein für die Region als Logistikstandort.

Werbung

BASF-Chef Markus Kamieth sagte, das Management bekenne sich klar zum Standort Ludwigshafen. Diese Investitionen seien der beste Beweis dafür. Für den Chemiekonzern seien robuste und flexible Transportketten ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. "Und wenn Niedrigwasser einen wichtigen Verkehrsweg einschränkt, müssen Güter schnell, zuverlässig und effizient auf andere Verkehrsträger ausweichen." Auch wenn ein Verkehrsweg an seine Grenzen stoße, dürften Lieferketten und Wertschöpfung nicht an Stock legen.

Keine signifikanten Auswirkungen aus Geschäftsergebnis

Der Vorstandsvorsitzende berichtete, dass einzelne Produktionen wegen der Niedrigwassersituation etwas zurückgefahren werden mussten. Insgesamt sei das Unternehmen aber gut auf die Situation eingestellt. Signifikante Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis werde die Situation nicht haben./glb/DP/jha

Aktuelle BASF Aktie News

Werbung

BASF Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
04.08.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 BASF Neutral UBS AG
30.07.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 BASF Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.