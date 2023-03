Verkehrsministerium prüft Brüsseler Antwort auf Vorschlag zu E-Fuels

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesverkehrsministerium prüft derzeit die Antwort der Europäischen Kommission auf einen Lösungsvorschlag zum Streit um das Verbrenner-Aus, den Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Donnerstagabend nach Brüssel übermittelt hat. "Dass es eine Reaktion gibt, das kann ich bestätigen", sagte Ministeriumssprecher Tim Alexandrin bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Diese befindet sich allerdings noch in der Prüfung." Dem könne man nicht vorgreifen. Gefordert sei eine umfangreiche juristische Prüfung. Wissing hat unterdessen für 14.00 Uhr eine Pressekonferenz zu dem Thema angekündigt.

Zentrale Elemente des deutschen Vorschlags seien ein Bekenntnis der Kommission zur Technologieneutralität und der Verankerung dieses Prinzips in den Flottengrenzwertregulierungen, eine sofortige Schaffung der Fahrzeugkategorie "E-Fuels only", die Zulassungsmöglichkeit dieser Fahrzeuge sowie spätestens bis Herbst 2023 der Erlass eines delegierten Rechtsakts, der die E-Fuels-Fahrzeuge in die Flottengrenzwerte integriere und deren Zulassung auch nach 2023 rechtlich garantiere. "Wir wollen, dass Autos, die mit klimafreundlichen Kraftstoffen betrieben werden, auch in Zukunft neu zugelassen werden können", erklärte Wissing über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Unser Vorschlag an die EU-Kommission ist das Aus für das Verbrenner-Aus."

Zuvor hatte der Spiegel berichtet, Verkehrsstaatssekretär Hartmut Höppner habe am Donnerstag eine E-Mail an die Kommission geschickt. Laut Spiegel ist Wissing von seiner früheren Forderung abgerückt, die geplanten Flottengrenzwerte neu zu verhandeln, um auch nach dem Jahr 2035 noch Autos mit Verbrennungsmotoren zulassen zu können. Stattdessen fordere Wissings Ministerium nun "im Zuge der Annahme" der neuen CO2-Grenzwerte in einer Erklärung, die Zulassung von ausschließlich mit synthetischen Kraftstoffen (E-Fuels) betriebenen Autos auch nach 2035 zu ermöglichen. Solch ein Passus stehe aktuell in dem geplanten Gesetz zu den neuen CO2-Grenzwerten nur in Form eines rechtlich unverbindlichen sogenannten Erwägungsgrundes.

