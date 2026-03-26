Verletzte bei Einschlägen im Großraum Tel Aviv

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Bei neuen Raketenangriffen des Irans auf Israel am Morgen hat es nach Militärangaben mehrere Einschläge im Großraum Tel Aviv gegeben. Sechs Menschen seien in der arabisch geprägten Ortschaft Kfar Kassem östlich der Küstenmetropole verletzt worden, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit.

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Rettungskräfte seien innerhalb von Minuten zum Ort des Einschlags gekommen, erzählte ein Sanitäter. "Vor Ort sahen wir großes Durcheinander, begannen mit Durchsuchungen im Haus und stellten Zerstörungen im mittleren Bereich des Hauses fest", sagte er. "Fünf Personen, die sich im Haus befanden, wurden durch die Druckwelle verletzt." Nach der Erstversorgung vor Ort seien sie ins Krankenhaus gebracht worden.

Im Verlauf der Nacht hatte es nach Medienberichten weitere Raketenangriffe aus dem Iran sowie aus dem Libanon auf den Großraum Tel Aviv gegeben./le/DP/zb