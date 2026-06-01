DAX24.986 -0,2%Est506.293 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2900 +3,8%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.765 +1,0%Euro1,1460 -0,1%Öl79,10 -1,6%Gold4.199 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BMW 519000 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche: DAX vor festem Start über 25.000 Punkten -- Nikkei mit Allzeithoch -- HOCHTIEF springt in den DAX -- LG, NVIDIA, SK hynix, Rheinmetall, Tesla im Fokus
Top News
Nahost-Verhandlungen im Blick: DAX startet mit Kursplus in die neue Woche Nahost-Verhandlungen im Blick: DAX startet mit Kursplus in die neue Woche
Seltene Erden und Rüstung: China setzt weitere US-Firmen auf Exportkontrollliste Seltene Erden und Rüstung: China setzt weitere US-Firmen auf Exportkontrollliste
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Verletzte und Vermisste nach Unfall in Gas-Fabrik in Katar

22.06.26 07:41 Uhr

DOHA (dpa-AFX) - Bei einem Unfall in der Gasanlage Ras Laffan in Katar sind 54 Menschen verletzt worden, 18 Personen gelten als vermisst. Rettungskräfte seien auf der Suche nach den Vermissten, teilte das katarische Innenministerium auf der Plattform X mit.

Am Sonntag sei es bei der Inbetriebnahme der Barzan Versorgungsanlage zu einer Explosion und einem Brand gekommen, gab der Betreiber Qatar Energy auf X bekannt. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor. In den vergangenen Monaten war es im Zuge des Krieges zwischen den USA und Iran auch zu iranischen Angriffen auf Flüssiggasanlagen in Katar gekommen.

Ras Laffan ist das Zentrum der katarischen Gasindustrie. Nach Angaben von Qatar Energy befindet sich dort der weltweit größte Standort für die Verarbeitung und den Export von Flüssigerdgas (LNG). Katar gehört zu den größten Gasproduzenten der Welt und spielt eine Schlüsselrolle bei der globalen Versorgung mit Flüssiggas, das vor allem in Ras Laffan verschifft wird./nak/DP/zb