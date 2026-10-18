BVB-Aktie: Bangen um Karetsas - wilde Reise quer durch Europa

Verletzung am Sprunggelenk

18.10.26 12:22 Uhr

BVB-Profi Konstantinos Karetsas hat sich beim 0:0 gegen Union Berlin am Sprunggelenk verletzt und droht mehrere Wochen auszufallen.

Das Champions-League-Spiel am Dienstag beim aserbaidschanischen Club Sabah FK dürfte der Grieche definitiv verpassen. "Wir müssen schauen, inwieweit das etwas Ernsteres ist. Im Moment tut es mir für den Jungen Leid, der sicherlich seitdem er hier ist, nicht unbedingt von Glück geküsst ist", sagte Borussia Dortmund-Trainer Niko Kovac nach dem dritten sieglosen Spiel in Serie.

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Der Grieche war erst in der 62. Minute für Maximilian Beier eingewechselt worden. Nahe der eigenen Torauslinie wollte er den Ball gegen Union-Kapitän Rani Khedira abschirmen, als ihn dieser unglücklich am rechten Knöchel traf. Der 18-Jährige ging sofort zu Boden und hielt sich vor Schmerzen den Knöchel, bevor er humpelnd und von Betreuern gestützt das Feld verließt.

"Er fühlt sich jetzt gerade nicht gut", berichtete Sportdirektor Ole Book. Sportgeschäftsführer Lars Ricken wollte über die Sprunggelenksverletzung hinaus keine konkretere Diagnose geben und verwies auf die Ergebnisse weiterer Untersuchungen.

Es ist der nächste gesundheitliche Rückschlag für Karetsas. Schon im Champions-League-Spiel gegen Villarreal war der Neuzugang wegen Kreislaufproblemen zusammengebrochen und mit einer Trage vom Platz gebracht worden. Das darauffolgende Bundesliga-Spiel gegen Paderborn hatte der Teenager verpasst.

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"Ich glaube, es ist noch im Hinterkopf. Das darf man alles nicht außer Acht lassen. Er ist noch nicht da, wo er davor war", hatte Kovac bereits vor Anpfiff gesagt.

Erst Polarkreis, jetzt über 20 Grad: Dortmunds 'wilde Reise'

Vom Polarkreis über Berlin ins sommerliche Aserbaidschan: Borussia Dortmund befindet sich auf einer kräftezehrenden Reise quer durch Europa. Nach dem Champions-League-Spiel im norwegischen Bodö und dem Bundesliga-Duell bei Union Berlin wartet auf den BVB am Dienstag schon der nächste internationale Einsatz bei Club Sabah FK. Lange Flüge, wenig Schlaf und kaum Zeit zum Trainieren gehören derzeit zum Alltag der Dortmunder.

"Jetzt fliegen wir nach Hause, dann ruhen wir uns ein paar Stunden aus und dann fliegen wir wahrscheinlich mit Zwischenstopp nach Aserbaidschan. Weil der Tank nicht groß genug ist für die Maschine", schilderte Sportgeschäftsführer Lars Ricken den Reiseplan. Sein Appell an die Mannschaft: "Gibt nichts zu beklagen oder zu jammern." In Aserbaidschan sind am Dienstag über 20 Grad Celsius angekündigt.

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Erst die Champions-League-Reise nach Norwegen zu Bodö/Glimt (0:1), dann das 0:0 in Berlin und nun der nächste lange Flug. Viel Zeit zur Erholung bleibt den Profis nicht. "Ich glaube, die Spieler sind seit Ende August in englischen Wochen unterwegs quer durch Europa, aber das müssen wir so hinnehmen", sagte Ricken.

Auch Abwehrspieler Waldemar Anton will den Reisestress nicht als Ausrede gelten lassen. "Wenn du da auf dem Platz stehst, fragt keiner mehr, ob du nur sieben Stunden oder fünf Stunden geschlafen hast oder müde bist", sagte der Nationalspieler. Seine Devise: "Viel schlafen, viel trinken." Schließlich sei von Anfang an klar gewesen, "dass wir eine wilde Reise haben".

Die hohe Belastung erschwert auch die sportliche Vorbereitung. "Trainingstechnisch wird das relativ schwierig jetzt gerade und auch die nächsten Wochen, weil wir ja fast nur englische Wochen haben", sagte Sportdirektor Ole Book. Nach dem enttäuschenden Auftritt in Norwegen müsse die Mannschaft nun zeigen, "dass das Spiel in der Champions League in Norwegen ein Ausrutscher war".

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BERLIN (dpa-AFX)