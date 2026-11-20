BVB-Aktie dennoch höher: Knieverletzung von Inacio sorgt für längeren Ausfall
Borussia Dortmund muss mehrere Monate auf Offensivspieler Samuele Inacio verzichten.
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Der 18-Jährige verletzte sich beim 2:2 mit der italienischen U21-Nationalmannschaft gegen Belgien am Montag am Meniskus und muss operiert werden, wie der westfälische Fußball-Bundesligist mitteilte.
"Diese Verletzung ist extrem bitter. Vor allem für Samu, aber auch für Borussia Dortmund", wird Sportdirektor Ole Book zitiert. "Samu erhält von uns in den kommenden Monaten jede Unterstützung, um wieder vollständig fit zu werden." In dieser Bundesligasaison kam Inacio für den BVB bislang zu zwei Kurzeinsätzen als Einwechselspieler.
Die BVB-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 0,99 Prozent höher bei 3,08 Euro.
/the/DP/mis
DORTMUND (dpa-AFX)
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