TOTAL verdient im Schlussquartal mehr als erwartet - Aktie fest

Der Konzern konnte wie bereits im Vorquartal einen Gewinn erzielen. Im zweiten Jahresviertel hatte TOTAL noch einen Milliardenverlust ausgewiesen. Unter dem Strich verblieben 891 Millionen US-Dollar (740 Mio Euro), wie TOTAL am Dienstag in Paris mitteilte. Im Vorjahr waren es noch 2,6 Milliarden Dollar. Der Ölpreis habe sich zwar stabilisiert, hieß es. Er lag aber rund 30 Prozent unter dem Vorjahr.

Bereinigt betrug der Nettogewinn in den Monaten Oktober bis Dezember 1,3 Milliarden Dollar nach 3,17 Milliarden Dollar im Vorjahr. Damit übertraf TOTAL die Analystenprognosen. Die Aktionäre sollen wie bereits in den Vorquartalen eine Zwischendividende von 66 Euro-Cent je Aktie erhalten. Seinen Sparkurs will TOTAL auch im laufenden Jahr fortführen. So will das Unternehmen mit 12 Milliarden Dollar eine Milliarde Dollar weniger investieren.

Im Gesamtjahr stand ein auf die Aktionäre anfallender Verlust von 7,24 Milliarden Dollar, da die Franzosen im zweiten Quartal wegen eines beispiellosen Nachfrage- und Preiseinbruchs bei Öl und Gas Milliarden auf ihre Bestände abschreiben mussten. Im Vorjahr hatte TOTAL noch einen Nettogewinn von rund 11,3 Milliarden Dollar gemacht.

Im EURONEXT-Handel legt die TOTAL-Aktie aktuell 1,32 Prozent zu auf 35.645 Euro.

