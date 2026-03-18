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Verluste ausgeweitet

K+S-Aktie schwach - USA planen Aufhebung der Kali-Sanktionen gegen Belarus

19.03.26 17:32 Uhr
Aktienkurs von K+S unter Druck - US-Sanktionen gegen belarussisches Kali sollen fallen | finanzen.net

Die Aktien von K+S haben am Donnerstagnachmittag ihre Tagesverluste kräftig ausgeweitet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
17,40 EUR -0,42 EUR -2,36%
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Zeitweise büßten sie im XETRA-Handel knapp 6 Prozent auf 16,85 Euro ein und gaben damit einen Teil ihrer zuletzt kräftigen Gewinne ab.

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Im bisherigen Jahresverlauf bleibt aber immer noch ein Plus von rund 36 Prozent. Die jüngsten Kursgewinne der K+S-Aktie waren Spekulationen darüber zu verdanken, dass sich eine länger hinziehende Sperrung der Straße von Hormus im Zuge des Iran-Krieges positiv auf die Gewinne auswirken dürfte.

Wie die staatseigene belarussische Nachrichtenagentur BelTA nun schrieb, haben die USA die Aufhebung der Sanktionen gegen belarussisches Kali angekündigt. So habe die USA entschieden, zwei belarussische Unternehmen von allen Sanktionslisten zu streichen, zitiert BelTA den US-Sondergesandten John Coale. Damit dürfte das Angebot an Kali wieder deutlich steigen.

/ck/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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DatumRatingAnalyst
18.03.2026K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
13.03.2026K+S VerkaufenDZ BANK
13.03.2026K+S SellDeutsche Bank AG
12.03.2026K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
01.12.2025K+S BuyWarburg Research
12.11.2025K+S BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025K+S BuyWarburg Research
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
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12.03.2026K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025K+S HaltenDZ BANK
12.11.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
13.03.2026K+S VerkaufenDZ BANK
13.03.2026K+S SellDeutsche Bank AG
12.03.2026K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
16.02.2026K+S SellUBS AG

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