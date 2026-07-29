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Verluste eingefahren

HAMBORNER REIT-Aktie tiefer: Rote Zahlen - Prognose bestätigt

HAMBORNER REIT-Aktie tiefer: Rote Zahlen - Prognose bestätigt

HAMBORNER REIT hat im ersten Halbjahr weniger Mieteinnahmen erzielt und beim FFO einen Rückgang verbucht. Trotz eines Verlusts hält das Management an den bisherigen Jahreszielen fest.

Immobilienverkäufe, geringere Mieteinnahmen und höhere Kosten lasten auf den Ergebnissen des Immobilienkonzerns HAMBORNER REIT. Die Erlöse aus Mieten und Pachten sanken im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,3 Prozent auf knapp 45,1 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag in Duisburg mit. Die in der Immobilienbranche wichtige Kennziffer Funds from Operations (FFO) verschlechterte sich um 4,4 Prozent auf rund 23,8 Millionen Euro. Unterm Strich steht per Ende Juni ein Verlust von 13,7 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 6,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor. So stiegen die Abschreibungen auf Objekte im ersten Halbjahr deutlich.

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Das Management blickt den Angaben zufolge dem Jahresverlauf 2026 aber weiterhin "grundsätzlich positiv" entgegen und hält an den zuletzt veröffentlichten Einschätzungen hinsichtlich der künftigen Geschäftsentwicklung fest.

Die HAMBORNER REIT-Aktie rutscht auf XETRA zeitweise 2,28 Prozent auf 4,29 Euro ins Minus.

DUISBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: hamborner REIT

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DatumRatingAnalyst
07.05.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
06.03.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
26.02.26 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
25.02.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research