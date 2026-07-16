Nächste Verkaufswelle: Warum die Aktien von Micron, Sandisk und Co. einfach nicht zur Ruhe kommen

Verluste halten an

17.07.26 13:13 Uhr

Die Verkaufswelle bei Speicherchip-Aktien hält an: Trotz starker Branchendaten gibt es Belastungsfaktoren, die auf die Anlegerstimmung drücken.

• Die bevorstehende Milliarden-IPO des chinesischen Herstellers CXMT erhöht den Druck auf den Speicherchipmarkt, während die Kursverluste trotz starker Fundamentaldaten anhalten.

• TSMC verzeichnete einen Rekordgewinn und ein starkes Umsatzwachstum, kündigte aber gleichzeitig deutlich erhöhte Investitionen für 2026 an, was den Sektor belastet.

Aktien von Micron, Western Digital und SanDisk fallen

Auslöser bleibt TSMCs Rekordgewinn samt kräftig angehobenem Ausblick

Chinas CXMT sorgt mit geplanter Milliarden-IPO für zusätzlichen Druck

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Der Ausverkauf bei Speicherchipaktien setzt sich fort: Am Freitag fallen im vorbörslichen Handel die Micron-Aktie um knapp drei Prozent auf 828,78 US-Dollar, die Western Digital-Aktie um knapp viereinhalb Prozent auf 446,29 US-Dollar und die SanDisk-Aktie um gut drei Prozent auf 1.366,52 US-Dollar, jeweils an der NASDAQ.

TSMC mit Rekordgewinn, aber teurer Ausblick

Den Ausschlag gab der am Vortag veröffentlichte Quartalsbericht von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Der weltgrößte Auftragsfertiger meldete einen Rekordgewinn und ein Umsatzplus von gut einem Drittel gegenüber dem Vorjahresquartal, hob zugleich aber die Investitionsplanung für 2026 auf 60 bis 64 Milliarden US-Dollar an, deutlich über der bisherigen Spanne von 52 bis 56 Milliarden US-Dollar. Die TSMC-Aktie gab trotz der starken Zahlen nach, und die Sorge um steigende Investitionskosten zog den gesamten Halbleitersektor mit nach unten.

Konkurrenz aus China belastet zusätzlich

Verschärft wird die Stimmung durch die bevorstehende Börsennotierung von ChangXin Memory Technologies (CXMT). Der chinesische Speicherchiphersteller will nach eigenen Angaben rund 8,6 Milliarden US-Dollar bei seinem Börsengang am 27. Juli an der Shanghaier STAR-Börse einsammeln. CXMT gilt als viertgrößter DRAM-Hersteller der Welt mit einem globalen Marktanteil von etwa 7,7 Prozent und rückt damit als möglicher zusätzlicher Anbieter in den Fokus von Anlegern, die ohnehin über die hohen Bewertungen im Speicherchipsektor diskutieren.

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Kein Bruch mit dem Wachstumstrend

Auffällig ist, dass die Kursverluste trotz starker fundamentaler Nachrichten anhalten. Shiraz Ahmed, Gründer und Chef von Sartorial Wealth, sagte gegenüber Reuters, die Rally bei Halbleiteraktien kühle sich ab. Ob sich die Bewegung fortsetzt oder in den kommenden Handelstagen abflaut, dürfte sich auch daran zeigen, wie der Sektor auf den Börsengang von CXMT reagiert.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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