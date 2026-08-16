Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück

Kursentwicklung im Fokus

17.08.26 17:57 Uhr

Der Handel in Europa verlief am Abend in ruhigen Bahnen.

Am Montag ging der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 6.538,56 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,574 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,131 Prozent auf 6.548,16 Punkte an der Kurstafel, nach 6.539,59 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6.533,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.570,27 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 17.07.2026, den Wert von 6.230,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 5.827,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.448,61 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,76 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Börse (+ 1,76 Prozent auf 277,70 EUR), Siemens Energy (+ 1,29 Prozent auf 162,80 EUR), Rheinmetall (+ 1,00 Prozent auf 1.214,00 EUR), Eni (+ 0,53 Prozent auf 23,81 EUR) und Infineon (+ 0,39 Prozent auf 61,97 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil adidas (-3,14 Prozent auf 152,60 EUR), BMW (-1,78 Prozent auf 58,34 EUR), BASF (-1,25 Prozent auf 50,51 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,23 Prozent auf 54,58 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,10 Prozent auf 45,52 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 3.227.649 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 608,806 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,36 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net