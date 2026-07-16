Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück

Euro STOXX 50-Kursentwicklung

17.07.26 09:27 Uhr

Das macht der Euro STOXX 50 morgens.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,99 Prozent schwächer bei 6.221,56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,385 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,202 Prozent auf 6.270,94 Punkte an der Kurstafel, nach 6.283,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6.270,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.216,07 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,352 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.300,07 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 17.04.2026, den Wert von 6.057,71 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, bei 5.377,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.431,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten erreicht.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 1,44 Prozent auf 139,62 EUR), Enel (+ 1,09 Prozent auf 10,10 EUR), BMW (+ 1,06 Prozent auf 58,94 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,05 Prozent auf 26,96 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,73 Prozent auf 262,80 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Infineon (-4,28 Prozent auf 61,94 EUR), Siemens Energy (-2,82 Prozent auf 144,54 EUR), Siemens (-2,42 Prozent auf 264,15 EUR), Eni (-1,81 Prozent auf 20,88 EUR) und Deutsche Bank (-1,52 Prozent auf 31,20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 488.199 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 597,167 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net