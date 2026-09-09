Verluste in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Handelsende nach

Index im Blick

09.09.26 17:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 verlor am Mittwoch an Wert.

Zum Handelsende tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,70 Prozent tiefer bei 6.304,00 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,454 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,283 Prozent leichter bei 6.395,01 Punkten in den Handel, nach 6.413,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6.395,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6.275,34 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.523,86 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 09.06.2026, mit 6.049,74 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 09.09.2025, den Stand von 5.368,82 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,75 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1,51 Prozent auf 23,88 EUR), SAP SE (+ 0,64 Prozent auf 182,86 EUR), Enel (-0,27 Prozent auf 8,92 EUR), Bayer (-0,30 Prozent auf 49,26 EUR) und UniCredit (-0,75 Prozent auf 83,50 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-3,75 Prozent auf 1.012,40 EUR), Siemens (-2,97 Prozent auf 264,40 EUR), Infineon (-2,57 Prozent auf 56,95 EUR), Siemens Energy (-2,50 Prozent auf 145,14 EUR) und Deutsche Börse (-2,28 Prozent auf 273,70 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5.675.864 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 578,281 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net