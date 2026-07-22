Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Euro STOXX 50-Performance im Blick

23.07.26 17:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 sank heute.

Zum Handelsschluss bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,85 Prozent tiefer bei 6.200,10 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,398 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,130 Prozent auf 6.308,76 Punkte an der Kurstafel, nach 6.316,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.308,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.197,12 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,385 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 23.06.2026, bei 6.230,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.894,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5.344,25 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,98 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6.431,42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 2,44 Prozent auf 22,90 EUR), Rheinmetall (+ 0,91 Prozent auf 1.017,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,48 Prozent auf 506,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,03 Prozent auf 72,94 EUR) und BASF (-0,20 Prozent auf 48,87 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-6,17 Prozent auf 65,49 EUR), UniCredit (-5,34 Prozent auf 79,10 EUR), Deutsche Telekom (-4,04 Prozent auf 26,13 EUR), Deutsche Bank (-4,02 Prozent auf 29,97 EUR) und SAP SE (-2,82 Prozent auf 128,32 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 9.153.679 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 614,125 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net