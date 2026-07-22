DAX 24.763 -1,6%ESt50 6.210 -1,7%MSCI World 4.837 +0,0%Top 10 Crypto 8,52 -0,2%Nas 25.161 -2,1%Bitcoin 56.884 -1,7%Euro 1,1378 -0,3%Öl 100,8 +7,2%Gold 4.048 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Euro STOXX 50-Performance im Blick

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Der Euro STOXX 50 sank heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,585.00 EUR 6.80 EUR 0.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
BASF
48.95 EUR 0.05 EUR 0.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
30.06 EUR -1.14 EUR -3.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
26.21 EUR -1.04 EUR -3.82 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Eni S.p.A.
22.85 EUR 0.50 EUR 2.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
65.70 EUR -3.83 EUR -5.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
505.80 EUR 1.60 EUR 0.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1,023.60 EUR 11.00 EUR 1.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
128.88 EUR -1.50 EUR -1.15 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
79.10 EUR -4.46 EUR -5.34 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
72.60 EUR -0.70 EUR -0.95 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
6,210.17 EUR -106.82 EUR -1.69 %
News | Analysen

Zum Handelsschluss bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,85 Prozent tiefer bei 6.200,10 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,398 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,130 Prozent auf 6.308,76 Punkte an der Kurstafel, nach 6.316,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.308,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.197,12 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,385 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 23.06.2026, bei 6.230,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.894,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5.344,25 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,98 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6.431,42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 2,44 Prozent auf 22,90 EUR), Rheinmetall (+ 0,91 Prozent auf 1.017,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,48 Prozent auf 506,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,03 Prozent auf 72,94 EUR) und BASF (-0,20 Prozent auf 48,87 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-6,17 Prozent auf 65,49 EUR), UniCredit (-5,34 Prozent auf 79,10 EUR), Deutsche Telekom (-4,04 Prozent auf 26,13 EUR), Deutsche Bank (-4,02 Prozent auf 29,97 EUR) und SAP SE (-2,82 Prozent auf 128,32 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 9.153.679 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 614,125 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

Aktuelle SAP Aktie News

Werbung

SAP Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
20.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 SAP SE Buy UBS AG
02.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
25.06.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.