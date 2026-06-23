Verluste in Europa: Euro STOXX 50 leichter

Euro STOXX 50-Kursverlauf

Der Euro STOXX 50 zeigt sich aktuell mit negativen Notierungen.

Am Mittwoch geht es im Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,53 Prozent auf 6.197,42 Punkte nach unten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,418 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,067 Prozent auf 6.234,71 Punkte an der Kurstafel, nach 6.230,55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.243,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6.197,27 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,59 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6.019,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.581,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.297,07 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 5,93 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6.337,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 3,55 Prozent auf 39,97 EUR), adidas (+ 2,16 Prozent auf 174,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,88 Prozent auf 26,49 EUR), SAP SE (+ 0,58 Prozent auf 135,30 EUR) und BMW (+ 0,56 Prozent auf 61,40 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-18,76 Prozent auf 947,70 EUR), Infineon (-3,10 Prozent auf 78,06 EUR), Siemens Energy (-3,02 Prozent auf 157,60 EUR), Eni (-2,35 Prozent auf 20,97 EUR) und Siemens (-2,04 Prozent auf 266,70 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 2.056.248 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 638,175 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net