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Euro STOXX 50-Marktbericht

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Abgaben

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Abgaben

Der Euro STOXX 50 zeigte sich letztendlich schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
146.30 EUR 1.35 EUR 0.93 %
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Airbus SE
187.30 EUR -0.36 EUR -0.19 %
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ASML NV
1,610.00 EUR -10.00 EUR -0.62 %
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BASF
50.94 EUR -0.01 EUR -0.02 %
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Deutsche Bank AG
29.96 EUR -1.26 EUR -4.04 %
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Deutsche Telekom AG
27.05 EUR 0.57 EUR 2.15 %
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Infineon AG
61.34 EUR -2.70 EUR -4.22 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.26 EUR -0.24 EUR -3.71 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.96 EUR -0.60 EUR -1.47 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
515.00 EUR 2.40 EUR 0.47 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.82 EUR -0.28 EUR -1.61 %
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Rheinmetall AG
926.40 EUR -27.00 EUR -2.83 %
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TotalEnergies
75.20 EUR -0.39 EUR -0.52 %
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UniCredit S.p.A.
77.95 EUR -2.75 EUR -3.41 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,180.29 EUR -91.94 EUR -1.47 %
News | Analysen

Der Euro STOXX 50 fiel im STOXX-Handel letztendlich um 1,55 Prozent auf 6.174,90 Punkte zurück. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,348 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,262 Prozent auf 6.255,80 Punkte an der Kurstafel, nach 6.272,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.255,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.151,35 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1,27 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6.403,99 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.319,86 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Wert von 5.613,62 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,55 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Punkte.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 2,20 Prozent auf 26,99 EUR), adidas (+ 1,10 Prozent auf 146,75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,90 Prozent auf 516,60 EUR), BASF (+ 0,20 Prozent auf 51,18 EUR) und Airbus SE (-0,27 Prozent auf 187,40 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-5,77 Prozent auf 60,95 EUR), Deutsche Bank (-4,94 Prozent auf 29,86 EUR), UniCredit (-3,95 Prozent auf 77,51 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,71 Prozent auf 6,26 EUR) und Rheinmetall (-2,81 Prozent auf 926,20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6.926.492 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 638,329 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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14:31 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.

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