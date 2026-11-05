Verluste in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Kursentwicklung im Fokus

05.11.26 17:57 Uhr

So performte der Euro STOXX 50 am vierten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Donnerstag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,61 Prozent leichter bei 6.227,42 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,302 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6.287,08 Zählern und damit 0,341 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6.265,71 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.195,90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.318,59 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,51 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6.242,14 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 6.476,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.669,13 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 6,44 Prozent zu Buche. Bei 6.577,20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 3,65 Prozent auf 56,22 EUR), BASF (+ 3,30 Prozent auf 56,09 EUR), Deutsche Börse (+ 2,76 Prozent auf 327,50 EUR), adidas (+ 1,84 Prozent auf 179,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,75 Prozent auf 594,60 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-16,14 Prozent auf 841,50 EUR), Infineon (-8,54 Prozent auf 45,95 EUR), Siemens Energy (-4,70 Prozent auf 113,84 EUR), Deutsche Telekom (-2,09 Prozent auf 26,20 EUR) und UniCredit (-0,97 Prozent auf 77,53 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 11.689.742 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 533,804 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,11 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net