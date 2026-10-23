Verluste in Europa: Euro STOXX 50 sackt schlussendlich ab

Index-Performance im Blick

23.10.26 17:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 ging im Minus aus dem Handelstag.

Der Euro STOXX 50 fiel im STOXX-Handel letztendlich um 0,44 Prozent auf 6.059,96 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,344 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,122 Prozent höher bei 6.094,43 Punkten, nach 6.087,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6.097,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.021,09 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,10 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 23.09.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6.299,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6.210,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.668,33 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,58 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6.577,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 5,31 Prozent auf 27,84 EUR), Siemens (+ 0,43 Prozent auf 256,80 EUR), Rheinmetall (+ 0,39 Prozent auf 1.019,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,28 Prozent auf 57,28 EUR) und BASF (+ 0,15 Prozent auf 52,45 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-3,17 Prozent auf 25,35 EUR), Siemens Energy (-2,88 Prozent auf 118,68 EUR), Infineon (-2,44 Prozent auf 48,67 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,88 Prozent auf 40,74 EUR) und UniCredit (-1,41 Prozent auf 70,80 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 8.118.669 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 575,737 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,59 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net