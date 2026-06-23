Verluste in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsstart

Euro STOXX 50-Kursentwicklung

Der Euro STOXX 50 fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:11 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,13 Prozent schwächer bei 6.222,15 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,418 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,067 Prozent auf 6.234,71 Punkte an der Kurstafel, nach 6.230,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.221,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6.243,52 Punkten.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 1,20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 6.019,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5.581,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.297,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,35 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6.337,22 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.376,81 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 0,91 Prozent auf 81,29 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,76 Prozent auf 26,46 EUR), Bayer (+ 0,75 Prozent auf 38,89 EUR), BASF (+ 0,48 Prozent auf 49,14 EUR) und Enel (+ 0,38 Prozent auf 9,88 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-11,28 Prozent auf 1.035,00 EUR), Deutsche Börse (-1,49 Prozent auf 243,80 EUR), Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 160,74 EUR), Deutsche Bank (-0,69 Prozent auf 30,75 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,64 Prozent auf 44,95 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 373.629 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 638,175 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net