Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste

Index im Blick

Das macht der Euro STOXX 50 heute.

Um 09:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,20 Prozent schwächer bei 5.985,22 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,072 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 1,12 Prozent auf 5.990,12 Punkte an der Kurstafel, nach 6.057,71 Punkten am Vortag.

Bei 5.990,12 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.971,80 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 20.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.501,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5.892,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, einen Stand von 4.935,34 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,30 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6.199,78 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 2,91 Prozent auf 22,42 EUR), Deutsche Börse (+ 0,42 Prozent auf 262,20 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,10 Prozent auf 29,62 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,18 Prozent auf 563,80 EUR) und BASF (-0,19 Prozent auf 52,67 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil UniCredit (-3,65 Prozent auf 69,35 EUR), Siemens Energy (-2,88 Prozent auf 167,10 EUR), Deutsche Bank (-2,51 Prozent auf 28,19 EUR), SAP SE (-2,28 Prozent auf 152,68 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,16 Prozent auf 90,70 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 497.313 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 479,460 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net