Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

29.07.26 12:25 Uhr

Aktuell ziehen sich die Börsianer in Europa zurück.

Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,51 Prozent auf 6.257,55 Punkte nach. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,380 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,107 Prozent schwächer bei 6.282,78 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6.289,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6.235,78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.305,88 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,481 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 29.06.2026, einen Wert von 6.231,63 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, bei 5.816,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wies der Euro STOXX 50 5.379,20 Punkte auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,96 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.431,42 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 5,10 Prozent auf 23,19 EUR), Deutsche Bank (+ 3,73 Prozent auf 32,09 EUR), BASF (+ 3,13 Prozent auf 50,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,92 Prozent auf 74,60 EUR) und Siemens Energy (+ 0,59 Prozent auf 138,72 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-2,13 Prozent auf 1.063,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,71 Prozent auf 518,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,41 Prozent auf 27,20 EUR), SAP SE (-1,29 Prozent auf 157,18 EUR) und Allianz (-1,18 Prozent auf 427,30 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4.406.523 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 551,071 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,12 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,44 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.net