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Index-Performance im Fokus

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer

Der Euro STOXX 50 verliert am Nachmittag an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,638.00 EUR 26.00 EUR 1.61 %
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BASF
51.99 EUR 0.83 EUR 1.62 %
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BMW AG
52.18 EUR -1.62 EUR -3.01 %
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Deutsche Bank AG
29.76 EUR -0.20 EUR -0.68 %
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Enel S.p.A.
8.77 EUR 0.03 EUR 0.38 %
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Eni S.p.A.
25.00 EUR 0.86 EUR 3.58 %
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Infineon AG
59.09 EUR -1.99 EUR -3.26 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.08 EUR -0.18 EUR -2.91 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
38.94 EUR -0.96 EUR -2.39 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
521.20 EUR 6.20 EUR 1.20 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.75 EUR -0.08 EUR -0.45 %
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Rheinmetall AG
937.70 EUR 12.70 EUR 1.37 %
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Siemens AG
263.95 EUR -6.50 EUR -2.40 %
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TotalEnergies
77.60 EUR 2.40 EUR 3.19 %
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UniCredit S.p.A.
75.13 EUR -2.70 EUR -3.47 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,126.73 EUR -53.56 EUR -0.87 %
News | Analysen

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,40 Prozent schwächer bei 6.155,50 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,374 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,391 Prozent auf 6.156,11 Punkte an der Kurstafel, nach 6.180,29 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.157,71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.090,31 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,58 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der Euro STOXX 50 6.413,17 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 6.204,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.649,73 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,22 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 2,92 Prozent auf 24,84 EUR), Enel (+ 1,19 Prozent auf 8,84 EUR), BASF (+ 1,11 Prozent auf 51,75 EUR), Rheinmetall (+ 0,71 Prozent auf 932,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,54 Prozent auf 519,40 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen BMW (-2,31 Prozent auf 52,42 EUR), Siemens (-2,30 Prozent auf 264,95 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,17 Prozent auf 6,12 EUR), Infineon (-2,12 Prozent auf 59,66 EUR) und UniCredit (-2,02 Prozent auf 76,26 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.763.270 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 630,698 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,10 erwartet. Mit 7,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.

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