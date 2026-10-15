DAX 25.383 +0,3%ESt50 6.168 -0,4%MSCI World 4.916 -1,0%Top 10 Crypto 11,00 +1,1%Nas 26.573 -0,4%Bitcoin 73.167 +0,4%Euro 1,1209 +0,5%Öl 106,2 +0,2%Gold 4.149 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
STOXX-Handel im Blick

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 verlor am Donnerstag an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
157.05 EUR 2.80 EUR 1.82 %
Charts | News | Analysen
Airbus SE
194.32 EUR 4.32 EUR 2.27 %
Charts | News | Analysen
ASML NV
1,467.80 EUR -41.20 EUR -2.73 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Bank AG
29.06 EUR -0.30 EUR -1.04 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
25.65 EUR 0.31 EUR 1.22 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
52.06 EUR -2.65 EUR -4.84 %
Charts | News | Analysen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.85 EUR 0.35 EUR 0.89 %
Charts | News | Analysen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
545.60 EUR 13.60 EUR 2.56 %
Charts | News | Analysen
Nordea Bank Abp Registered Shs
15.86 EUR -1.10 EUR -6.52 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
1,030.60 EUR 48.70 EUR 4.96 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
200.50 EUR 3.56 EUR 1.81 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
268.85 EUR -5.50 EUR -2.00 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
131.84 EUR -3.44 EUR -2.54 %
Charts | News | Analysen
UniCredit S.p.A.
75.14 EUR -1.56 EUR -2.03 %
Charts | News | Analysen
Indizes
EURO STOXX 50
6,168.26 EUR -22.11 EUR -0.36 %
News | Analysen

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,39 Prozent leichter bei 6.166,09 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,294 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,318 Prozent tiefer bei 6.170,70 Punkten in den Handel, nach 6.190,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.119,49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.175,92 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,167 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 6.236,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6.265,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.605,03 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5,40 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 4,34 Prozent auf 1.026,00 EUR), Airbus SE (+ 2,30 Prozent auf 194,70 EUR), SAP SE (+ 2,19 Prozent auf 201,25 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,14 Prozent auf 544,80 EUR) und adidas (+ 2,10 Prozent auf 157,65 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-5,20 Prozent auf 52,47 EUR), Siemens Energy (-2,16 Prozent auf 132,36 EUR), UniCredit (-2,03 Prozent auf 75,14 EUR), Siemens (-1,60 Prozent auf 270,65 EUR) und Deutsche Bank (-1,56 Prozent auf 29,12 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 10.581.625 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 581,827 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,79 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

Aktuelle Siemens Energy Aktie News

Werbung

Siemens Energy Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.