Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone

STOXX-Handel im Blick

15.10.26 17:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 verlor am Donnerstag an Boden.

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,39 Prozent leichter bei 6.166,09 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,294 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,318 Prozent tiefer bei 6.170,70 Punkten in den Handel, nach 6.190,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.119,49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.175,92 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,167 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 6.236,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6.265,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.605,03 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5,40 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 4,34 Prozent auf 1.026,00 EUR), Airbus SE (+ 2,30 Prozent auf 194,70 EUR), SAP SE (+ 2,19 Prozent auf 201,25 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,14 Prozent auf 544,80 EUR) und adidas (+ 2,10 Prozent auf 157,65 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-5,20 Prozent auf 52,47 EUR), Siemens Energy (-2,16 Prozent auf 132,36 EUR), UniCredit (-2,03 Prozent auf 75,14 EUR), Siemens (-1,60 Prozent auf 270,65 EUR) und Deutsche Bank (-1,56 Prozent auf 29,12 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 10.581.625 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 581,827 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,79 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net