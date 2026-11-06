Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben

STOXX-Handel im Fokus

06.11.26 09:27 Uhr

Der Euro STOXX 50 notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Am Freitag fällt der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 1,36 Prozent auf 6.146,94 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,420 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,383 Prozent auf 6.207,70 Punkte an der Kurstafel, nach 6.231,54 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6.141,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.207,70 Punkten.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,199 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Stand von 6.272,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6.502,56 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 5.611,18 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5,07 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.376,81 Zählern.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Enel (-0,03 Prozent auf 9,73 EUR), Eni (-0,59 Prozent auf 25,31 EUR), Infineon (-0,67 Prozent auf 45,64 EUR), Deutsche Telekom (-0,80 Prozent auf 25,99 EUR) und Deutsche Börse (-0,95 Prozent auf 324,40 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,91 Prozent auf 58,02 EUR), BASF (-2,60 Prozent auf 54,63 EUR), Bayer (-2,49 Prozent auf 54,82 EUR), Rheinmetall (-2,45 Prozent auf 820,90 EUR) und adidas (-2,42 Prozent auf 175,25 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 400.052 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 515,535 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die TotalEnergies-Aktie hat mit 6,98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,07 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net