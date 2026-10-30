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Euro STOXX 50-Performance im Fokus

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Start in Rot

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Start in Rot

Das macht das Börsenbarometer in Europa morgens.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
168.40 EUR 1.00 EUR 0.60 %
Charts | News | Analysen
ASML NV
1,439.40 EUR -33.60 EUR -2.28 %
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Bayer
49.90 EUR 2.01 EUR 4.20 %
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BNP Paribas S.A.
86.38 EUR -2.28 EUR -2.57 %
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Deutsche Bank AG
30.69 EUR -0.31 EUR -1.00 %
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Deutsche Telekom AG
25.87 EUR 0.28 EUR 1.09 %
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Infineon AG
52.37 EUR -0.78 EUR -1.47 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.92 EUR -0.07 EUR -1.19 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
564.20 EUR 8.40 EUR 1.51 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.16 EUR 0.10 EUR 0.59 %
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SAP SE
213.30 EUR 4.75 EUR 2.28 %
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Siemens AG
270.30 EUR -3.70 EUR -1.35 %
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Siemens Energy AG
129.10 EUR -5.86 EUR -4.34 %
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UniCredit S.p.A.
73.77 EUR -0.58 EUR -0.78 %
Charts | News | Analysen
Indizes
EURO STOXX 50
6,173.39 EUR -33.68 EUR -0.54 %
News | Analysen

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,85 Prozent schwächer bei 6.154,53 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,315 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,448 Prozent schwächer bei 6.179,29 Punkten in den Freitagshandel, nach 6.207,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.179,29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.154,14 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,53 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.269,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6.344,40 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.699,18 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,20 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 3,98 Prozent auf 49,87 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,22 Prozent auf 563,20 EUR), SAP SE (+ 1,22 Prozent auf 211,45 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,09 Prozent auf 25,90 EUR) und adidas (+ 1,02 Prozent auf 168,85 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-5,18 Prozent auf 129,22 EUR), Infineon (-4,00 Prozent auf 51,85 EUR), Siemens (-1,79 Prozent auf 268,85 EUR), UniCredit (-1,75 Prozent auf 73,05 EUR) und Deutsche Bank (-1,49 Prozent auf 30,69 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 686.783 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 579,977 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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